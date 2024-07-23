Ученые выяснили, что нужно для эффективного охлаждения крупных городов

Доказано, что в крупных городах температура всегда выше, чем за их чертой. Жители городов страдают от этого, а каменные коробки многоэтажных домов и асфальт вокруг не оставляют других возможностей для охлаждения, кроме кондиционирования жилых и офисных помещений.