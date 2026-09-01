👩🏫 Учитель рассказала, что будут изучать школьники на новом предмете «ДНК России» Новый курс «Духовно-нравственная культура России» поможет детям понять свои корни, историю и духовные ценности, рассказала учитель начальных классов МБОУ «Школа-лицей №3» Ольга Цулина.
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