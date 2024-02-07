Собянин: Предпринимательство Москвы успешно справилось с вызовами прошлых лет

Большинство показателей растет, это происходит не в последнюю очередь – благодаря системе поддержки Темой очередной публикации на сайте мэра Москвы Сергея Собянина сегодня стало развитие предпринимательства в столице.
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