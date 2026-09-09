Атака вражеских БПЛА на Анапу: загорелся лес на Малом Утрише, повреждены детский сад и жилые дома

Атака вражеских БПЛА на Анапу: загорелся лес на Малом Утрише, повреждены детский сад и жилые домаМинувшей ночью падение обломков беспилотника в районе Большого Утриша привело к возгоранию лесного массива на территории заповедника.
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