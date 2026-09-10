www.globallookpress.com/M. Popow/IMAGO Значительные средства, включая помощь Украине, расходуются в ущерб интересам немецких граждан.
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