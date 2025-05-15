Армянское радио? Буллпап Maktes Arms T-Ab 1A

Армянский ВПК представил модульную штурмовую винтовку в компоновке «буллпап» Политический процесс, происходящий в современной Армении, болезненно напоминает тот пыл борьбы за независимость, который был характерен для специальных военных операций страны два десятилетия назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии