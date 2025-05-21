На Международном казанском экономическом форуме подписали 130 соглашений

130 соглашений подписали на международном казанском экономическом форуме. Рекордным по результативности назвал его вице-премьер России Марат Хуснуллин, отмечая, что соглашений и меморандумов подписано на общую сумму более миллиарда рублей.
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