МО РФ: Более 10 тысяч военных получили спецвыплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

Специальные выплаты, полагающиеся за уничтожение или захват военной техники, принадлежавшей формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), за период с начала ведения специальной военной операции (СВО) получили более 10 тысяч российских военнослужащих.
Специальные выплаты, полагающиеся за уничтожение или захват военной техники, принадлежавшей формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), за период с начала ведения специальной военной операции (СВО) получили более 10 тысяч российских военнослужащих.
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