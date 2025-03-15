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Найдены квартиры в Москве дешевле 5 миллионов рублей

Найдены квартиры в Москве дешевле 5 миллионов рублей

РБК: С бюджетом в 5 миллионов рублей в Москве нельзя купить полноценную квартиру За пять миллионов рублей в Москве практически невозможно купить полноценную квартиру ни в новостройке, ни на вторичном рынке.

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