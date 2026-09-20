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Земля

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Экологичные стандарты жилья в Словении: как зелёные технологии меняют рынок недвижимости

Экологичные стандарты жилья в Словении: как зелёные технологии меняют рынок недвижимости

Словения сегодня переживает заметный сдвиг в подходе к строительству жилья. Экологические нормы перестали быть формальностью, которую можно закрыть парой документов на этапе сдачи объекта.

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