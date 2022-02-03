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В Тюмени предприятиям промышленности будет выделено 200 миллионов

В Тюмени предприятиям промышленности будет выделено 200 миллионов

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата губернатор Тюменской области Александр Моор поручил возвратить предпринимателям льготу по возмещению первого взноса по договорам лизинга, на которую ранее в бюджете не заложили средств.

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