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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стало известно, что тормозит запуск производства активированного угля на Алтае

Стало известно, что тормозит запуск производства активированного угля на Алтае

Предприятию пришлось менять технологию, на это потребовались дополнительные деньги и время Предприятие по производству активированного угля из гречневой лузги, которое строят в селе Шипуново, столкнулось со сложностями из-за иностранных комплектующих.

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