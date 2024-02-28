Стало известно, что тормозит запуск производства активированного угля на Алтае

Предприятию пришлось менять технологию, на это потребовались дополнительные деньги и время Предприятие по производству активированного угля из гречневой лузги, которое строят в селе Шипуново, столкнулось со сложностями из-за иностранных комплектующих.
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