Попавший под санкции банк ухудшил условия хранения валюты на счетах

«Абсолют Банк» с 8 декабря изменит условия хранения на счетах клиентов американских долларов и евро. Если раньше без комиссии можно было держать там не более пяти тысяч единиц обеих иностранных валют, то теперь в попавшей под санкции США кредитной организации решили этот лимит резко снизить.
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