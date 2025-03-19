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Спецпосланник Трампа Уиткофф: до прекращения огня на Украине «недалеко»

Спецпосланник Трампа Уиткофф: до прекращения огня на Украине «недалеко»

Представители США и России встретятся в Саудовской Аравии 23 марта, чтобы обсудить детали договоренностей с Украиной о прекращении огня по инфраструктуре и в Черном море, сообщил в интервью Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

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