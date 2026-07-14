Главное не время, а результат

В центре общественного внимания вновь оказалась тема продолжительности рабочей недели. Трудовой кодекс не запрещает работать четыре дня в неделю, но реально воспользоваться этим могут представители только некоторых профессий.
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