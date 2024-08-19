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Биотехнолог Куликов: максимально богаты витаминами белые грибы и вешенки

Биотехнолог Куликов: максимально богаты витаминами белые грибы и вешенки

Грибы представляют собой продукт, имеющий массу полезных свойств для организма. Большинство грибов содержат в своем составе клетчатку, которая улучшает пищеварение за счет усиления перистальтики кишечника, снижает уровень глюкозы в крови, способна адсорбировать и выводить из организма токсины и ксенобиотики, регулирует количество полезных и вредных микроорганизмов в толстом кишечнике, не давая последним накапливаться, рассказал "Газете.

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