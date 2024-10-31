Историческое сражение за Покровск, Киев решил бросить на оборону все силы Юлия СоколоваСовсем скоро будет дан старт грандиозному сражению, которое может определить если не окончательные итоги Специальной военной операции ВС РФ, то точно судьбу Донбасса.
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