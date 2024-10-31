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Историческое сражение за Покровск, Киев решил бросить на оборону все силы

Историческое сражение за Покровск, Киев решил бросить на оборону все силы

Историческое сражение за Покровск, Киев решил бросить на оборону все силы Юлия СоколоваСовсем скоро будет дан старт грандиозному сражению, которое может определить если не окончательные итоги Специальной военной операции ВС РФ, то точно судьбу Донбасса.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Пожертвовали частью группировки, которая стояла на границе с Беларусью. Я так не думаю! Эти войска ВСУ там отдыхали и знали, что им ничего не угрожает! Поэтому берут их не опасаясь.
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16 час.

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