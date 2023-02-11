ВМС США включили в контракт с General Atomics на поставки БПЛА MQ-9A восемь систем управления GCS

Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) получила от Военно-морских сил США измененные условия контракта на поставки беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper.
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