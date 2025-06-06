Самые известные в мире «синие дыры»

«Синие дыры» — это подводные полости, которые появились тысячи лет назад. Другая поразительная особенность заключается в том, что они содержат пресную воду из подземных потоков, которая смешивается на поверхности моря с соленой водой.
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