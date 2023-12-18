Потенциал и возможности самоходного ПТРК «Штурм-С»

Боевая машина "Штурм-С", участвующая в Спецоперации, покидает замаскированную позициюНесколько десятилетий назад на вооружение советской армии был принят самоходный противотанковый ракетный комплекс 9К114 «Штурм-С».
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