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Потенциал и возможности самоходного ПТРК «Штурм-С»

Боевая машина "Штурм-С", участвующая в Спецоперации, покидает замаскированную позициюНесколько десятилетий назад на вооружение советской армии был принят самоходный противотанковый ракетный комплекс 9К114 «Штурм-С».

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