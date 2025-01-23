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Закон, порядок, государство

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«Студенческий десант» высадился в МВД по РСО-Алания

«Студенческий десант» высадился в МВД по РСО-Алания

Студенты Владикавказского колледжа управления посетили МВД по РСО-Алания. Экскурсию для подростков организовали сотрудники Экспертно-криминалистического центра вместе с Управлением по работе с личным составом, а также подразделением по делам несовершеннолетних.

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