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Стало известно, сколько денег свердловские семьи тратят на ипотеку

Стало известно, сколько денег свердловские семьи тратят на ипотеку

Аналитики выяснили, что уральские семейные пара отдают на ипотеку больше половины своего заработка.Аналитики выяснили, что семьи в Свердловской области тратят на ипотечный кредит порядка 52% своего заработка.

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