Министр обороны США: Подбивая «Абрамсы» и «Леопарды», русские воюют не по правилам

Пентагон считает, что устраивать охоту на западные танки и награждать за сожженную «броню» — нечестно Дмитрий Родионов На фото: танк M1 Abrams (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Владимир Сапунов Министр обороны США Ллойд Остин попросил российских военных не устраивать охоту за танками M1 Abrams, которые Вашингтон передаст Киеву, как это уже было с немецкими Leopard-2.