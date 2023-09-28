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Министр обороны США: Подбивая «Абрамсы» и «Леопарды», русские воюют не по правилам

Министр обороны США: Подбивая «Абрамсы» и «Леопарды», русские воюют не по правилам

Пентагон считает, что устраивать охоту на западные танки и награждать за сожженную «броню» — нечестно Дмитрий Родионов На фото: танк M1 Abrams (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Владимир Сапунов Министр обороны США Ллойд Остин попросил российских военных не устраивать охоту за танками M1 Abrams, которые Вашингтон передаст Киеву, как это уже было с немецкими Leopard-2.

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Комментарии
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М
М
Не ходите &quot;Абрамсы&quot; в степи русские гулять...
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1 час.
Юрий Золотарев
Бандеровскую ГАДИНУ оставлять в живых НЕЛЬЗЯ!!
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1 час.
Юрий Золотарев
Дык... они ж ТУ-ПЫ-ЫЕ!!!
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1 час.

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