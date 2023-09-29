Алиханов: ограничение на въезд автомобилей в Литву не касается транзита по УТД

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на данные литовской таможни заявил, что ограничение на въезд зарегистрированных в России автомобилей в Литву не касается проезда по упрощённым транзитным документам (УТД).
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