Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года

Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года

Вообще Запад уже не тот, что год назад. Вот очень он хотел, чтобы Генассамблея ООН не приняла представленную на днях Россией резолюцию о противостоянии неонацизму и запрете его героизации.

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Комментарии
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Сергей Парков
Фашисты сделали своим символом перевернутую свастику - символ солнца в разных религиях. Так что надо различать эти символы.
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9 час.
Иван Ребров
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8 час.
Олег Самойлов
Что, потешное уебище? В своей камуноиздной истерии на бОльшее ты НЕ способно? Ну-ну! Потренируйся!
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8 час.

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