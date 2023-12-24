Вообще Запад уже не тот, что год назад. Вот очень он хотел, чтобы Генассамблея ООН не приняла представленную на днях Россией резолюцию о противостоянии неонацизму и запрете его героизации.
Они - за нацизм. Только посмотрите на флаг их ВВС до 2020 года
Комментарии
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Сергей Парков
Фашисты сделали своим символом перевернутую свастику - символ солнца в разных религиях. Так что надо различать эти символы.
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9 час.
Иван Ребров
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8 час.
Олег Самойлов
Что, потешное уебище? В своей камуноиздной истерии на бОльшее ты НЕ способно? Ну-ну! Потренируйся!
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8 час.
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