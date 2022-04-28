Вкусные рецепты

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Оставляю на ночь 2 кусочка хлеба на столе, чтобы приготовить на обед самую сочную рыбу (любимый рецепт)

Оставляю на ночь 2 кусочка хлеба на столе, чтобы приготовить на обед самую сочную рыбу (любимый рецепт)

Ингредиенты: 4 стейка форели 2 ломтика батона пучок зелени 30 гр. сливочного масла цедра от 1 лимона сок по половины лимона соль и специи по вкусу Приготовление: Рыбу подготовьте, промойте и просушите.

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