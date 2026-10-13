«Краснодар» дома проиграл «Факелу» 0:2 в Кубке России

«Краснодар» в домашнем матче группы В уступил воронежскому «Факелу» со счётом 0:2, пропустив два мяча во втором тайме после незабитого в первом пенальти.
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