В Хельсингборге на юге Швеции прошла акция очередного публичного сожжения. Причем организатор анонсировал ее как «демонстрацию с сожжением священных текстов», что вызвало благожелательную реакцию властей, пишет газета Helsingborgs Dagblad.
Хитрый швед: под обещания сжечь «священные тексты» сжег Устав НАТО
Комментарии
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Платон Платонов
Не ясно, зачем, вообще, надо чего-то сжигать, тем более публично, под присмотром полиции. Ну сжёг он этот несчастный устав, и что? Чего достиг?
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4 час.
лина любимцева
Это тонкий намек на то, что для некоторых устав НАТО - и есть "священные тексты" сатанистов.
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2 час.
лл
лина любимцева
А он ПОКАЗАЛ - чего стоит этот устав (с большой буквы писать эту натовскую мерзость рука не поднимается)... Умный - поймет...
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2 час.
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