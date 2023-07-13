Хитрый швед: под обещания сжечь «священные тексты» сжег Устав НАТО

Платон Платонов Не ясно, зачем, вообще, надо чего-то сжигать, тем более публично, под присмотром полиции. Ну сжёг он этот несчастный устав, и что? Чего достиг?

лина любимцева Это тонкий намек на то, что для некоторых устав НАТО - и есть "священные тексты" сатанистов.