Ряд ведущих зарубежных аналитиков заявляют о подготовке США и Израиля к «беспрецедентному расширению» масштаба воздушных ударов по Ирану.
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Ряд ведущих зарубежных аналитиков заявляют о подготовке США и Израиля к «беспрецедентному расширению» масштаба воздушных ударов по Ирану.
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