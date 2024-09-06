Блинкен: выход на перемирие зависит теперь не только от ХАМАС, но и от Израиля

Выход на перемирие в секторе Газа зависит теперь не только от палестинского исламистского движения ХАМАС, но и от Израиля, Соединенные Штаты надеются получить окончательный ответ от них по данному вопросу в ближайшие дни.
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