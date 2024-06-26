Макдэвид и Драйзайтль играли с травмами в плей-офф НХЛ

Сенсационное поражение "Эдмонтона" в финале Кубка Стэнли закончилось победой "Флориды". Хотя лидеры команды, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, завершили плей-офф с серьезными травмами, их усилий оказалось недостаточно для завоевания главного трофея НХЛ.
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