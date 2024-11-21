Песков: ВС РФ создают эшелонированные системы ПВО против атак украинских дронов

Российские войска принимают меры против угрозы атак беспилотников на регионы страны, однако система защиты не может быть на 100% эффективной, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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