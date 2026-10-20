Когда речь заходит о личном бюджете, автомобиль часто становится одной из самых затратных статей. Мы привыкли считать расходы на бензин, страховку и обслуживание, но редко задумываемся о том, что даже на этапе сделки можно потерять или, наоборот, сохранить внушительные суммы.