Ученые вычислили идеальное количество тренировок в неделю

Максимальный результат за минимум времени — мечта или реальность? © Super.ru Этим вопросом задались ученые — свежее исследование, благодаря которому теперь известно идеальное количество тренировок в неделю, опубликовано в Европейском журнале прикладной физиологии.
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