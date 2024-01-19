Воспитатель заклеила детям рот скотчем, замотала руки скотчем и заставила хлебать суп как поросят.

Aleksandr Sobolev ((ну с вами все понятно - по вашему комменту - никчемная, тупой, ничего не добившийся слабачка по жизни! (((что мальчики вас в детстве (такие как я) не замечали, а нормальные девочки с вамии не дружили! Сочувствую! (((Зависть...лишь зависть и обиды-комплексы - просто сквозят в том что вы написали! Мне вас жаль!😇 (((ему тоже! Он так же ищет жертв и нормальных девчонок, не таких какими были вы!

ВераВерная Смешной ты...как не пыжишься, а дурь так и прет))) радоваться должен, что тебе ещё отвечают пока. И фото твоего младшенького здесь ваще не в тему. Сам-то не догоняешь?