Avia.pro - Новости В городе Иваново возникла ситуация, в которой родители обвиняют воспитателя детского сада в жестоком обращении с детьми.
Воспитатель заклеила детям рот скотчем, замотала руки скотчем и заставила хлебать суп как поросят.
Комментарии
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Aleksandr Sobolev
((ну с вами все понятно - по вашему комменту - никчемная, тупой, ничего не добившийся слабачка по жизни! (((что мальчики вас в детстве (такие как я) не замечали, а нормальные девочки с вамии не дружили! Сочувствую! (((Зависть...лишь зависть и обиды-комплексы - просто сквозят в том что вы написали! Мне вас жаль!😇 (((ему тоже! Он так же ищет жертв и нормальных девчонок, не таких какими были вы!
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2 час.
ВераВерная
Смешной ты...как не пыжишься, а дурь так и прет))) радоваться должен, что тебе ещё отвечают пока. И фото твоего младшенького здесь ваще не в тему. Сам-то не догоняешь?
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2 час.
Aleksandr Sobolev
(((чему мне радоваться то? То что мне никчёмность завистливая какая то отвечает - когда я лежу с гриппом и так как нечего делать развлекаюсь в инете?! Этому радоваться что ли? (((Я просто спросил что делать с супер-гиперактивными детьми? Как реагировать педагогам? Ой, я же сам по второму образованию учитель истории!🤓 Просто спросил! А от вас злобных, завистливых ничего не добившихся в жизни никчемностей - полилось.... 🙈 Остаточно прощевайте! Мне не интересно и контрпродуктивно дискутировать с более низшими существами! Всего наилутьшего!
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2 час.
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