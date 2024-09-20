Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    "...горячую фазу имеется в виду, лучше встречать под зонтиком НАТО."1.РФ вправе использовать ядерное оружие, если ест...На Украине призва...
  • Евгений Высотин
    Ха,ха,ха - это кто их назвал элитой ?? Некоторые из них называли себя - звёздами, из них вылупились -супер звёзды, а ...Новую элиту РФ во...
  • Александр
    Не воспитали, а раскормили так, что своими задами они забили все свободное пространство. А новую просто расплющат.Новую элиту РФ во...

США не видят военного смысла давать Украине ракеты для дальнобойных ударов по России – Луценко

США не видят военного смысла давать Украине ракеты для дальнобойных ударов по России – Луценко

Западные партнеры требуют от Украины объяснить, как дальнобойные удары могут повлиять на ход войны. Нынешнее вооружение, переданное ВСУ, уже достает как минимум на 300 километров, но боевые самолеты, разносящие позиции украинских войск, стоят дальше радиуса поражения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх