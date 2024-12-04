Коллаж Царьграда Дело о нападении группы азербайджанцев на ветерана СВО в Батайске не перестаёт удивлять общественность.
Как работает "дядя Турал"? Стыдные факты о диктате азербайджанской диаспоры в России
Комментарии
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Игорь Самаров
Вы действительно считаете, что нынешнее правительство не при чём??? И не предполагаете, что ИМЕННО правительство исполняет пожелания западных спецслужб??? Или Вам неизвестно, что у всех у них имеется паспорта других стран??? И что их детки уже там??? В России они на вахте. Наворуют и съебут домой, на загнивающий Запад!
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4 час.
ninikooo Митусова
Эти «Туралы» уже 30 лет изгаляются над россиянами, а наше Правительство и депутаты хороводы с ними водят и плов жрут, потому что интересы своего народа им давно по фигу- у них у всех дома за « за бугром», это « временщики»- нахапают и свалят.
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2 час.
SI
Sergey Ivanov
Нет, не тем Бастрыкин занимается! Вот затребовал «дело». Опротестовал... «Взял на контроль». Отправил обратно... А надо бы не дела эти липовые рассматривать, не за преступниками охотиться, а уж если и рассматривать «дела»- то личные. Дела тех, кто фабрикует липовые приговоры. Кто бандитов отмазывает. Все- таки нужен нам Феликс! Ой как нужен! И ВЧК- Всесоюзная Чрезвычайная Комиссия по борьбе с коррупцией и бандитизмом.
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13 мин.
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