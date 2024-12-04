Как работает "дядя Турал"? Стыдные факты о диктате азербайджанской диаспоры в России

Игорь Самаров Вы действительно считаете, что нынешнее правительство не при чём??? И не предполагаете, что ИМЕННО правительство исполняет пожелания западных спецслужб??? Или Вам неизвестно, что у всех у них имеется паспорта других стран??? И что их детки уже там??? В России они на вахте. Наворуют и съебут домой, на загнивающий Запад!

ninikooo Митусова Эти «Туралы» уже 30 лет изгаляются над россиянами, а наше Правительство и депутаты хороводы с ними водят и плов жрут, потому что интересы своего народа им давно по фигу- у них у всех дома за « за бугром», это « временщики»- нахапают и свалят.