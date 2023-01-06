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Рафф подверг Хэмилтона критике после «минус 3» в матче с «Сент-Луисом»: «Его игра мне не понравилась. Недостаточно хороша для «Нью-Джерси»

Линди Рафф подверг критике защитника Дуги Хэмилтона после поражения от «Сент-Луиса» (3:5).  Игрок «Нью-Джерси» (24:51, 5:13 – в большинстве, передача) завершил матч с полезностью «минус 3» и получил 4 минуты штрафа.

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