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Царьград

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Боевики ВСУ призвали отстранить Байдена после его слов о Путине

Боевики ВСУ призвали отстранить Байдена после его слов о Путине

Украинские солдаты призвали отстранить Байдена за фразу "Путин — президент Украины"Джо Байден, выступая на саммите НАТО, назвал президентом Украины Владимира Путина.

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