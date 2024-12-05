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Психолог объяснила высокий интерес к тру-крайм

Психолог объяснила высокий интерес к тру-крайм

Психолог Яушева: тру-крайм позволяет почувствовать контроль над страхом Видео в жанре тру-крайм пользуются большой популярностью, потому что позволяют почувствовать контроль над страхом, заявила психолог Дарья Яушева.

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