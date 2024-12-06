«Зачистка» глобального рынка открывает путь для русского лития

Мировой рынок лития переживает активную трансформацию: с одной стороны, низкие цены на данный цветной металл заставляют компании по всему миру сокращать его производство и увольнять сотрудников, с другой же - продолжается реализация ряда перспективных проектов.
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