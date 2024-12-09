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Адыгея в числе регионов с ростом инвестиций более 30%

Адыгея в числе регионов с ростом инвестиций более 30%

По информации Росстата динамика роста инвестиций в экономику страны за январь-сентябрь 8,6%.В Адыгея показатель превысил 30%, аналогичные достижения отмечены в Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае, Ленинградской, Свердловской и Вологодской области.

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