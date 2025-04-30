Процесс распределения наследства Паши Техника начался в Москве

В Москве открыли наследственное дело, которое касается имущества покойного рэпера Паши Техника. Нотариус открыл наследственное дело в Москве после смерти российского рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник.
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