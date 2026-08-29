Посол МИД Белоусов: Запад отверг идеи России по предотвращению гонки вооружений

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов в беседе с RT напомнил, что российская сторона неоднократно предпринимала попытки добиться стратегической стабильности и международной безопасности дипломатическим путём, однако большинство идей либо было отвергнуто, либо не получило адекватного ответа.