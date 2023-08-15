Мы прожили с мужем счастливые пятнадцать лет совместной жизни. Думала, что такое счастье может быть только в кино.
Думала, что муж меня любит, но оказалось, что просто исполнял свой долг
Комментарии
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Tania Еременко
Надо измениться - встать на высокие каблуки, покраситься в брюнетку, грудь увеличить. И... посмотреть на его реакцию. Не поможет - завести другого мужчину, который будет её любить такой, какая лона есть. Даже странно - большинство мужчин любят блондинок, худеньких... маленьких...)))
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13 час.
Платон Платонов
Да уж! Ахринеть, как у тёток мозги функционируют. 15 лет думала, что любила, а потом передумала и решила, что не любила. Тёткам верить нельзя, никогда.
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11 час.
Платон Платонов
Встать на каблуки и накраситься, это значит измениться?! И мужик сразу влюбится?! В каблуки и краску?! Мда уж!
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11 час.
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