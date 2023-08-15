Думала, что муж меня любит, но оказалось, что просто исполнял свой долг

Tania Еременко Надо измениться - встать на высокие каблуки, покраситься в брюнетку, грудь увеличить. И... посмотреть на его реакцию. Не поможет - завести другого мужчину, который будет её любить такой, какая лона есть. Даже странно - большинство мужчин любят блондинок, худеньких... маленьких...)))

Платон Платонов Да уж! Ахринеть, как у тёток мозги функционируют. 15 лет думала, что любила, а потом передумала и решила, что не любила. Тёткам верить нельзя, никогда.