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Xpeng Mona L05 замечен в Китае перед глобальным запуском

Xpeng Mona L05 замечен в Китае перед глобальным запуском

Электрический кроссовер Xpeng Mona L05 был замечен на дорогах Китая в преддверии глобального запуска.

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