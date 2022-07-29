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Еда, жара и холод – оружие Путина. Три союзника России, которых боится Европа

Еда, жара и холод – оружие Путина. Три союзника России, которых боится Европа

«Путиноцентричный» подход западной прессы к объяснению любых проблем и напастей, с которыми сталкивается Европа или даже весь мир, заставляет вспомнить ироничный стишок позднесоветских времен: «Пришла весна, настало лето, спасибо партии за это».

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