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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пау Газоль о финале ЧМ-2006: «Я не сыграл ни минуты, но тот матч остается одним из моих любимых»

Легенда сборной Испании Пау Газоль назвал сыгранный 20 лет назад финал ЧМ-2006 против Греции (70:47) своим любимым матчем в карьере, несмотря на то, что не провел на паркете ни одной минуты.

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