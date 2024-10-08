Больше половины работодателей в России не готовы довериться нейросетям

Свыше половины опрошенных (54%) заявили, что в данный момент нейросети являются дорогостоящими и малоизученными, поэтому в ближайшей перспективе смогут заменить функционал не более 10% сотрудников компаний, показал опрос Премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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