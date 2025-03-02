Политолог Шаповалов оценил планы Литвы закупить оружие для Украины

На фоне раскола на Западе страны Балтии пытаются продвигать в повестке свои враждебные России нарративы, сказал в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
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