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Политолог Шаповалов оценил планы Литвы закупить оружие для Украины

Политолог Шаповалов оценил планы Литвы закупить оружие для Украины

На фоне раскола на Западе страны Балтии пытаются продвигать в повестке свои враждебные России нарративы, сказал в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

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